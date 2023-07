Seit drei Jahren ist der 25-jährige Klagenfurter Lukas Orasch bei der Bergrettung in der Ortsstelle Klagenfurt im Einsatz: "Ich wollte mein Hobby - das Bergsteigen - mit einer Blaulichtorganisation verbinden", erzählt er. Zwar ist er schon seit drei Jahren fester Bestandteil der Organisation, seine Ausbildung hat er aber erst im Mai abgeschlossen. Nach einem Probejahr - in dem man die Ortsstelle kennenlernt - gibt es zwei praktische Aufnahmeprüfungen. Im Sommer wird bei einer Felsaufnahmeprüfung die Kletter- und Abseiltechnik geprüft, bei einer Skiprüfung im Winter wird das Hauptaugenmerk auf skifahrerisches Können und die Aufstiegstechnik gelegt. Danach startet man in eine zweijährige Ausbildungsphase mit fünf Kursen. Die Ortsstelle Klagenfurt, dessen Einsatzgebiet von der Turrach bis zur Drau und von Velden bis zur Saualpe geht, zählt momentan zirka 90 Teammitglieder. Zirka 30 Mal pro Jahr werden er und seine Kameradinnen und Kameraden zum Einsatz gerufen.