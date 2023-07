Melissa Naschenweng, Andreas Gabalier und die Starnacht zogen in den letzten Wochen Tausende Musikfans in die Klagenfurter Ostbucht. Bilder aus den besten Winkeln schickte man vom Wörthersee aus an ein Millionenpublikum. Weniger schön zeigt sich jetzt das Veranstaltungsgelände nach den Events in der ersten Reihe zum See.