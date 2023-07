Montag gegen 16.20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße zu einem Fall von Körperverletzung im Bereich der Fischlstraße in Klagenfurt gerufen. Beim Eintreffen der Polizei war die Rettung sowie ein 38-jähriger Klagenfurter mit Blutspuren an der Kleidung vor Ort.

Der 38-Jährige gab an, dass es zu einer Auseinandersetzung mit einem 24-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt kam und dass er diesen aus Rache wegen eines Diebstahls mit einem Klappmesser verletzt hatte. Die Polizei fand dann den 24-Jährigen mit Schnittverletzungen in seiner Wohnung. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 38-jährige, alkoholisierte Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.