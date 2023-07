Ja, es ist derzeit heißt - aber die Hitze alleine war es nicht: Am Sonntagnachmittag kam es in einer Klagenfurter Wohnung zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein 33-jähriger Klagenfurter und einer 38-Jähriger aus der Landeshauptstadt gerieten in Streit. Es blieb allerdings nicht bei der Auseinandersetzung mit Worten. Es entwickelte sich ein Raufhandel, der mit dem Einsatz der Rettung und der Polizei endete. Denn der 33-Jährige soll im Zuge des Streits dem 38-Jährigen mehrmals mit dem Fuß in das Gesicht getreten haben.

Beide Männer stark alkoholisiert

Das Opfer wurde zur Abklärung der Verletzungen vom Roten Kreuz in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der durchgeführte Alko-Test ergab bei beiden Männern eine starke Alkoholisierung.

Ermittelnde Dienststelle ist die Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße.