Der Brief eines Ordensmannes sorgt in Kärnten für Aufregung in Kirchenkreisen: Der Salesianerpater Herbert Salzl, Stadtpfarrer von Klagenfurt-St. Josef/Siebenhügel in Waidmannsdorf und Direktor der Salesianer Don Boscos in Klagenfurt sowie Vikar des Provinzials der Salesianer Don Boscos in Österreich, gab darin seinen Rücktritt als Pfarrer bekannt. "Ich bin als Priester und Ordensmann meinem Zölibatsversprechen nicht treu gewesen und sehe mich daher zu diesem Schritt veranlasst", heißt es in dem Schreiben, das die Diözese Gurk-Klagenfurt am Sonntag auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Herbert Salzl, Pfarrer von Klagenfurt-St. Josef, gab seinen Rücktritt bekannt © KK/Diözese

Er sei mit sofortiger Wirkung von seiner Aufgabe als Pfarrer freigestellt. "Ich bedaure zutiefst, dass ich mit dieser Entscheidung die Mitarbeiter:innen und Menschen in meiner Pfarrgemeinde vor vollendete Tatsachen stellen muss und entschuldige mich dafür, dass ich damit Menschen verletze, die mir vertrauen und mir nahestehen", schreibt der 52-jährige Theologe und Diplomierte Sozialpädagoge, der auch Lehramt für Philosophie und Psychologie studiert hat, weiter. Sich öffentlich zu seiner persönlichen Situation zu äußern, sei ihm aber wichtig, um seine Kirche "vor unberechtigten Angriffen jeglicher Art zu schützen".

Seit 1999 Priester

Salzl wurde 1970 in Illmitz im Burgenland geboren und trat nach der Matura in den Salesianer-Orden ein, 1999 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner Zeit als Kaplan in Wien-Stadlau wirkte Salzl als Lehrer und Erzieher im Don Bosco Gymnasium in Unterwaltersdorf, war Pädagogischer Leiter und Beauftragter für die Jugendseelsorge im Wiener Don Bosco Haus und wechselte dann nach Tirol.

In der Stadtpfarre Klagenfurt-St. Josef/Siebenhügel wirkte er seit 2016, seit 2018 ist er darüber hinaus als Religionslehrer an der Berufsschule Klagenfurt tätig. 2020 wurde er zum Vikar des Provinzials der Salesianer Don Boscos in Österreich ernannt. Darauf, wie es jetzt mit seinen anderen Funktionen und Tätigkeiten weitergeht, wird im Brief nicht eingegangen. Auch seitens der Diözese gab es über den Rücktritt und die Folgen für die Pfarre vorerst noch keine Stellungnahme.