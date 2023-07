Mit 1. August wird Peter Reischl nach über 20 Jahren als Direktor des BORG Wolfsberg in den Ruhestand versetzt. Nach Schulschluss wurde jetzt erst offiziell bekannt, dass Sabine Weber (55), die derzeitige Direktorin des Klagenfurter Lerchenfeldgymnasiums, ihm nachfolgen wird. Sie übernimmt die provisorische Leitung des BRG/BORG Wolfsberg zusätzlich zu ihrer derzeitigen Leitungsfunktion. Weber kehrt somit in ihre Heimat zurück. "Ich möchte die Chance nutzen, mein inzwischen erworbenes Wissen und die Leitungserfahrungen in meinem Heimatbezirk Wolfsberg einzubringen", sagt Weber, die aus St. Margarethen stammt.