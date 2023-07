In der Nacht auf Donnerstag zogen über Kärnten wieder heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Zahlreiche Feuerwehreinsätze waren die Folge. Allein in der Landeshauptstadt Klagenfurt waren es mehr als 60, so Sprecher Wolfgang Germ. Bäume stürzten auf Pkw, auf Straßen und im Stadtteil St. Martin sogar auf ein Mehrparteienhaus. Es kam auch zu Überflutungen. "Bei einem Haus hat es sogar die Dachhaut abgetragen", sagt Germ.