Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land fuhr am Mittwoch um 16.40 Uhr entlang des Klagenfurter Rudolfsbahngürtels in Richtung Nordwesten, wollte im Kreuzungsbereich links in die Mießtaler Straße einbiegen und hielt am linken Abbiegestreifen an. Ein dahinter fahrender 92-jähiriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen dürfte das anbehaltende Fahrzeug zu spät bemerkt haben.

Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der Pkw des 92-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und frontal in ein anderes Fahrzeug krachte. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb am Dach liegen.

Beide Männer wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker des dritten Pkw blieb unverletzt.