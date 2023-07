Knapp acht Monate verwöhnte Jörg Zieglmeyer im Restaurant "Due" seine Gäste mit mediterraner Küche. Jetzt bleibt die Küche allerdings kalt. Über Eigenantrag meldete der Gastronom Konkurs an.

"Wir treten die Flucht nach vorne an", erklärt der Klagenfurter Rechtsanwalt Klaus Haslinglehner. Das Konzept habe für diesen Standort nicht funktioniert, bislang hätten die gesunden Betriebe - Ziegelmeyer betriebt auch noch das "Al Dente" im Villacher Atrio - in den letzten Monaten mitfinanziert. Die Überschuldung wird mit 500.000 Euro beziffert, knapp 40 Gläubiger und 14 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Haslinglehner denkt, dass der Betrieb geschlossen wird, dies sei aber eine Entscheidung des Masseverwalters. Die "Osteria dal Conte" in der Klagenfurter Tabakgasse, die seiner Ehefrau gehört, ist von der finanziellen Schieflage nicht betroffen.

Langer, teurer Umbau

Zieglmeyer ist in der heimischen Gastro-Szene kein Unbekannter. Er betrieb bis Anfang des Vorjahres noch das "Al Dente" in den Klagenfurter City Arkaden. Dann wollte er sich einer neuen, kulinarischen Idee widmen. Im Februar 2022 einigte man sich mit dem Betreiber der ehemaligen "Trattoria Siciliana" und unterschrieb den Vertrag am 23. Februar 2022. Der Umbau zog sich in die Länge und verschlang Geld. Im Oktober wurde das "Due" - die Bezeichnung ergab sich aus der Hausnummer 2 - offiziell eröffnet. Schlussendlich stehen aber, laut Anwalt Haslinglehner, auf der Seite der Passiva 920.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in der Höhe von rund 400.000 Euro. Er strebt einen Sanierungsplan an.