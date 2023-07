Am Dienstag um 11.18 Uhr wurde die Polizei zu einem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt am Wörthersee gerufen, weil sich dort ein eineinhalbjähriges Kind selbst in einem Auto eingeschlossen hatte und es nicht mehr schaffte, nach draußen zu gelangen. Die 25-jährige Mutter des Kleinkindes gab an, dass es bereits mehrere Minuten im Fahrzeug eingesperrt sei. Er habe den Schlüssel in der Hand gehabt und sich selbst eingeschlossen. Vom Kindersitz aus komme er nun nicht mehr zum auf der Rückbank liegenden Schlüssel.

Die Außentemperatur betrug beinahe 30 Grad Celsius. Das Eintreffen des verständigten ÖAMTC sowie der Berufsfeuerwehr konnte nicht mehr abgewartet werden, da das Kind bereits Rötungen im Gesicht aufwies sowie stark zu schwitzen begann. Mittels Nothammer wurde mit Einverständnis der Mutter die hintere linke Pkw-Scheibe von einem Polizisten eingeschlagen. Dabei wurde das Kind nicht verletzt. Es konnte aus dem Pkw befreit werden und wurde zur weiteren Abklärung mit dem verständigten Rettungsdienst ins ELKI verbracht.