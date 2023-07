Am Samstag wurde ein 23-jähriger Klagenfurter von seinen Angehörigen leblos in dessen Wohnung aufgefunden. In der Wohnung des Mannes fand man diverse Medikamente und auch Suchtmittel, daher wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese bestätigte am Montag die Todesursache durch Suchtmittelvergiftung.

Der 23-Jährige ist bereits der zwölfte Drogentote in diesem Jahr in Kärnten. Experten sehen, dass die Sucht immer früher beginnt und auch immer früher tragisch endet.