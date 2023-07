Und wieder hat es Guntschach getroffen. Die schweren Unwetter am Montagabend haben die Notstraße komplett zerstört. Franz Ragger (SPÖ), Bürgermeister von Maria Rain, macht sich am Dienstagvormittag selbst ein Bild von der Lage - gemeinsam mit der Feuerwehr.

Murenabgänge am Montagabend in Maria Rain © KK/Privat

"Wir nehmen einen Lokalaugenschein vor um festzustellen, wie groß die Schäden sind und welche Lösung wir jetzt anstreben werden, um den Ort wieder erreichbar zu machen", sagt Ragger. Es seien am Montagabend einige Muren abgegangen, das Ausmaß des Schadens sei noch nicht bekannt.

Bürgermeister Ragger wird am Dienstagvormittag zur weiteren Vorgangsweise Stellung nehmen.

Felssturz im Dezember

Rückblick: Rund 70 Bewohner der Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain stehen seit Mitte Dezember des Vorjahres täglich vor Herausforderungen. Ein Felssturz zerstörte die Guntschacher Straße, der einzige Weg in die Außenwelt. Noch am Tag des Felssturzes werkelte die Gemeinde an einem Notweg Richtung Rottenstein. Teilweise nutzte man eine Fähre über die Drau nach Glainach, um die Erreichbarkeit des Ortes herzustellen.