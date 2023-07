Montag gegen 18 Uhr fuhr ein 19-jähriger Klagenfurter mit seinen Pkw auf der Miegerer Landesstraße (L 100) in Richtung Ebenthal. Dabei kam dem Lenker in Reichersdorf in der Gemeinde Ebenthal im Bezirk Klagenfurt ein Pritschenwagen mit Anhänger entgegen. Plötzlich kippte die Bordwand des Anhängers nach außen und traf den 19-jährigen Lenker durch das geöffnete Fenster am Kopf. Der 19-jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der Lenker des Pritschenwagens, ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, fuhr ohne anzuhalten weiter und konnte später ausgeforscht werden. Er gab an vom Unfall nichts bemerkt zu haben. Weitere Erhebungen werden geführt.

Betrunken aufgefahren

In Klagenfurt fuhr ein betrunkener 28-jähriger Rumäne mit einem Kleinlaster auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Das vor ihm anhaltende Fahrzeug wurde von einer 51-jährigen Klagenfurterin gelenkt, sie musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Dem Rumänen wurde nach dem positiven Alkotest der Führerschein abgenommen.