In vielen Parlamenten der Welt, auch im österreichischen, hat das internationale Gebetsfrühstück bereits Tradition. Nun wird es auch in Klagenfurt eingeführt. "Es ist eine überkonfessionelle, überparteiliche und internationale Bewegung und hat zum Ziel, Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Religion zu Gebet und Austausch zusammenzubringen, Brücken über alle Unterschiedlichkeiten zu bauen", sagt Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ), die das Frühstück initiiert hat.

Burchhardt und Allmaier im Rathaus

Vor der Gemeinderatssitzung am Dienstag wird also im Rathaus gebetet. Wird um ein friedliches Umgehen miteinander geworben. Zugesagt haben bereits Pfarrerin Lydia Burchhardt und Dompfarrer Peter Allmaier. "Ich kenne die Gebetsfrühstücke noch aus meiner Zeit als Nationalratsabgeordnete, ich habe diese Treffen immer sehr geschätzt", sagt Wassermann. "Aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen in Klagenfurt war es mein Ziel, für mehr Miteinander und weniger Gegeneinander zu sorgen“, erklärt Wassermann,

Auch vor dem Gemeinderat am 4. Oktober wird es ein solches Frühstück geben, zugesagt hat bereits die serbisch-orthodoxe Kirche mit Priester Ljubomir Radovanov.