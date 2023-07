Auf Mallorca hat alles angefangen, davon ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überzeugt. Auf der spanischen Insel trafen sich im Juni 2019 neun Männer und "fassten den Entschluss, aus schweren Betrügereien ihren Unterhalt zu bestreiten". So steht es in der 300 Seiten umfassenden Anklage in der Causa EXW-Wallet.