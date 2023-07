In der Gerüchteküche um Amira und Oliver Pocher brodelt es immer heftiger. Nachdem das Promi-Paar in seinem Podcast "Die Pochers!" bereits offen über seine Ehe-Probleme gesprochen hat, setzt die zuletzt veröffentlichte Folge noch eines obendrauf. Das finden auch Fans, die unter Amira Pochers letztes Instagram-Foto geschrieben haben: "Ich fand sie eigentlich sehr sympathisch, aber wie sie mit dem Olli bei dem Podcast umgeht, ist einfach nur arm." Oder auch: "Also den aktuellen Podcast finde ich unangenehm... leider."

Und obwohl auffiel, dass die Kärntnerin die Dirndl-Schleife auf der rechten, also auf der "Verheiratet"-Seite trug, bemerkten Fans auch den erneut fehlenden Ehering.

Unter anderem spricht das Paar über Oliver Pochers Teilnahme an der TV-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Amira Pocher war - wie in letzter Zeit öfters - nicht an der Seite des Comedians zu sehen. "Kannst ja überall mit hinkommen. Früher bist du gerne mitgekommen. Jetzt mach ich‘s halt alleine", sagt er im Podcast.

Das bemerkte auch Moderator Thomas Gottschalk, dieser fragte Oliver Pocher: "Bist du Überraschungsgast oder wurdest du zu Hause rausgeworfen?" Der antwortet, dass er noch nicht "rausgeworfen" worden sei, "aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein".