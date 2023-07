Wie fühlt sich Freiheit für Sie an? Wenn Sie keine Antwort darauf haben, finden bestimmt Ihre Kinder passende Worte. 350.000 Einser und 10.000 Fünfer verteilten die Lehrerinnen und Lehrer am heutigen Zeugnistag im ganzen Land. Die nächsten neun Wochen stehen ganz im Zeichen des Nichtstuns. Viel getan hat sich dafür diese Woche in Klagenfurt. Brände, Brüche und Bürgermeister waren in den Schlagzeilen zu finden. Ruhe kehrt im Sommer nur in den Schulen ein.