Auch wenn es der Sommer heuer mit den Temperaturen eher zaghaft angeht, Grund, auf den Spaß im und am Wasser zu verzichten, gibt es dennoch nicht. Und da kann sich das Angebot rund um den Wörthersee wirklich sehen lassen. Auf einer Fläche von 19,4 Quadratkilometern und einer Länge von 16,5 Kilometern wird hier für alle Abenteurer – egal ob Jung oder Alt, Urlauber oder Einheimische – so ziemlich alles geboten, was das Herz von "Action und Fun"-Liebhabern höher schlagen lässt.