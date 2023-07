Die Klagenfurterin Claudia Sorger, gebürtig aus Klein St. Veit bei Brückl, ist eigentlich gelernte Friseurin und übte diesen Beruf mit großer Leidenschaft aus - 27 Jahre lang. Dann kamen gesundheitliche Probleme auf und die heute 46-Jährige musste sich beruflich neu orientieren. Sie fasste in der Produktion Fuß. Jetzt geht sie ihren Kunden aber wieder an die Haare, wenngleich diese tierischer Natur sind. Sorger eröffnete, nach ihrer fachspezifischen Ausbildung im "Haus für Tiere" in Eberndorf, Anfang Juli ihren ersten eigenen Hundesalon "Die Hundefriseurin" in der St. Veiter Straße in Klagenfurt.