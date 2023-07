Schreckmoment in der Klagenfurter Innenstadt in den frühen Morgenstunden am Freitag. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurden zu einem Feuer am Benediktinermarkt gerufen. Beim Eintreffen der Retter war deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Glücklicherweise konnte laut Berufsfeuerwehr schnell Entwarnung gegeben werden, weil der Bestreiber des Marktstandes das Feuer selbst unter Kontrolle bringen konnte. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch, das Gebäude wurde daraufhin belüftet. Dann konnte Berufsfeuerwehr wieder einrücken.