Dritte Unwetternacht in Folge hielt Kärnten in Atem

Bereits zum dritten Mal in Folge mussten in der Nacht auf Freitag Einsatzkräfte wegen heftiger Unwetter ausrücken. Massive Niederschläge sorgten für Überschwemmungen, in Klagenfurt fiel kurz der Strom aus.