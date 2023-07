Florian Dungl sitzt im Rollstuhl, doch das hält ihn nicht davon ab, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Dass dem so ist, zeigte er auch am Donnerstagabend in der Schleppe-Arena. Dort nämlich war er der Überraschungsgast von Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa, die ihre neue "Hawi D'Ehre"-Podcast-Folge wieder einmal vor Publikum aufzeichneten.