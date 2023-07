Dramatisch schildert Rakesh Sood die momentane Verkehrslage in der Klagenfurter Herrengasse. Sood führt dort sein Lokal "Treff zum Inder" und bekommt täglich mit, wie sich der Verkehr entwickelt. "Wir haben ein großes Problem mit Rowdys", sagt der Gastronom. Autos fahren immer schneller durch die enge Gasse und gefährden damit Fahrradfahrer und Fußgänger. Tag und Nacht soll es zu brenzligen Situationen kommen. Seit zwei Jahren führt Sood sein Restaurant in der Herrengasse. So schlimm wie jetzt sei die Lage "aber noch nie gewesen".