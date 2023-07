Schon seit 23 Jahren wird man in der Buschenschenke Klaudia mit eigenen Fleischprodukten und stets frischem Brot und Mehlspeisen verwöhnt. Dafür beginnt der Tag für Klaudia Jakopitsch schon sehr früh. "Ich fange jeden Tag um halb sechs mit dem Brotbacken an", erzählt sie. Auf die Unterstützung ihrer beiden Männer kann sie aber immer zählen. Gemeinsam mit Ehemann Valentin und Sohn Daniel betreiben sie sowohl den Bauernhof als auch die Buschenschenke: "Mein Mann, mein Sohn und ich sind Allrounder. Jeder hilft bei allem, was anfällt." Die Familie – am Betrieb gibt es Mutterkuhhaltung und Schweine – schlachtet die Tiere am Schlachthof im Ort, der noch von fünf anderen lokalen Bauern benutzt wird. Allerdings arbeitet dort jeder nur für sich selbst. Der Käse werde regional zugekauft.