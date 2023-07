Schätzungen zufolge landen in Österreich jährlich mehrere Tonnen noch genießbare Lebensmittel im Müll. Dieser Wegwerfgesellschaft hält das neue "Eat Together"-Vereinslokal in der Klagenfurter Rosentalerstraße, im ehemaligen vegetarischen Restaurant "Trivida", das erst vor wenigen Monaten seine Pforten schloss, den Spiegel vor. Die offizielle Eröffnung ist am 8. Juli.