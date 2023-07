Erst Anfang des Jahres verwirklichte Walter Türk seinen Traum von der eigenen Vinothek. In Pörtschach fand der gebürtige Niederösterreicher eine passende Lokalität. Doch nach nur wenigen Monaten brach er aus persönlichen Gründen seine beruflichen Zelte in der Wörtherseegemeinde ab und siedelte nach Krumpendorf. "Der Weinkeller" ist ab sofort in der Hauptstraße 173 zu finden. Bis vor Kurzem war dort das Cafe "Die Rösterei" beheimatet.