Melissa Naschenweng, Matakustix und Roland Kaiser begeisterten vergangenes Wochenende tausende Besucher in der Klagenfurter Ostbucht. Weniger begeistert waren viele nach Konzertende: Beim Busverkehr kam es zu Kapazitätsproblemen. Es wurden laut Medienberichten keine zusätzlichen Busse abgestellt, einige Fans mussten somit lange ausharren.

Dieses Wochenende findet Freitag und Samstag die Starnacht und Sonntag das Konzert von Andreas Gabalier statt. Damit sich diese Situation nicht wiederholt, reagierte der Veranstalter "ip media" und traf ein Abkommen mit den Stadtwerken Klagenfurt.

Eintrittskarte gilt als Fahrschein

Zusätzliche Busse fahren am Samstag von 23.30 Uhr bis 1 Uhr und Sonntag von 21.30 Uhr bis Mitternacht alle 15 Minuten von der Schiffsanlegestelle Klagenfurt zum Heiligengeistplatz und retour. Die Eintrittskarte gilt an allen drei Veranstaltungstagen als Fahrschein, drei Stunden vor Konzertbeginn bis Betriebsende. "Wir wollen den Starnacht-Gästen eine möglichst reibungslose und rasche An- und Abreise bieten", sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.