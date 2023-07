Arbeiten in der Steiermark, lernen in Kärnten: Für den Erhalt der Pflegeausbildungsprämie ist das ein Problem. Die 24 Jahre alte Pflegeassistentin Lena Marie Hasler aus Judenburg arbeitet bei der Lebenshilfe Region Judenburg. Berufsbegleitend machte sie in Klagenfurt die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin für Behindertenbegleitung. Nach einem Jahr schloss sie vor wenigen Tagen die Ausbildung mit Erfolg ab. Dieses Engagement im Pflegebereich wird eigentlich vom Sozialministerium mit einer Pflegeausbildungsprämie in Höhe von 600 Euro monatlich gefördert.