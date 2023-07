OneRepublic, Sportfreunde und Sting sind im Anflug

Mit dem ausverkauften Konzert der US-Stars von OneRepublic startet am Freitag in Moosburg der Reigen der ganz großen Konzerte: 8000 Besucher werden erwartet. Danach folgen Sting, Boticelli und Depeche Mode in Klagenfurt.