Seit der "Causa Miklautz" und dem damit einhergehenden Bruch der Arbeitsgemeinschaft zwischen SPÖ, TK und ÖVP, versucht SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) alles, um Bürgermeister Christian Scheider (TK) das Personalreferat zu entziehen. "Der Bürgermeister hat in dieser Funktion völlig versagt", begründete Liesnig sein Vorhaben gegenüber der Kleinen Zeitung. Dafür reicht eine einfache Mehrheit im Stadtsenat. Dort stellt die SPÖ drei, das TK zwei und ÖVP und FPÖ je ein Mitglied – Liesnig ist also auf die Mithilfe von ÖVP oder FPÖ angewiesen.

Rote Karte für Liesnig

Entsprechende Gespräche dürften beim Stadtsenat am Dienstag jedoch nicht zu dem von Liesnig gewünschten Ergebnis geführt haben. So teilte Michael Gussnig, geschäftsführender Klubobmann des TK, am 4. Juli in einer Aussendung mit: "Konkret wollte Liesnig das Personalreferat der ÖVP und die Stadtkommunikation der FPÖ zuschanzen. Beide Fraktionen zeigten ihm aber die Rote Karte."

Nachdem Liesnig seit Monaten mit unredlichen Mitteln versuche, dem Bürgermeister zu schaden, anstatt für die Stadt zu arbeiten, werden TK, ÖVP und FPÖ auch die SPÖ zu einer Regierungsklausur einladen, bei der wichtige Projekte im Rahmen des Spiels der freien Kräfte außer Streit gestellt werden sollen.