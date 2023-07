Die kurzfristige Absage des von der Gemeinde initiierten Sommerkindergartens in Maria Rain sorgte in der vergangenen Woche für Aufregung, die Kleine Zeitung berichtete. Betroffene Eltern stehen jetzt vor der Herausforderung, nach dem Ende des regulären Kindergartenjahres am 31. Juli eine Betreuung für ihre Kinder zu finden.