Harry Potter ist Klagenfurter. Glauben Sie mir nicht? In diesem Memo finden Sie den Beweis. Sowieso geht es seit vielen Tagen wie verhext in der Landeshauptstadt zu. Nachdem Journalist Franz Miklautz mit dem Spruch "Aparecium" Verborgenes ans Tageslicht brachte, Magistratsdirektor Peter Jost mit dem "Dauerklebefluch" belegt ist und die Klagenfurter SPÖ laut "Confringo" rief und damit die Arbeitsgemeinschaft sprengte, sagen die Grünen "Finite Incantatem", um den Regierungsfluch zu beenden. Mehr über Politik, eine Millionen-Sauna oder Kentucky Fried Chicken gibt es in diesem Memo, den Sie sich sicher komplett durchlesen werden: 🪄 Imperio! 🪄

Neustart, Millionen-Sauna und GTI-Fans

Die Grünen gehen in die Offensive und fordern Neuwahlen in Klagenfurt. So einfach wie erhofft ist dieses Vorhaben aber nicht.

👉 Die Grünen möchten einen Neustart für Klagenfurt

Derzeit kommt man im Strandbad ordentlich ins Schwitzen. Mit einer Saunalandschaft soll das bald auch im Winter möglich sein. Doch hinter dem Millionen-Projekt steht ein großes Fragezeichen.

👉 Millionen-Sauna am Wörthersee hat ein Problem [Plus]

Entweder liebt man sie, oder man hasst sie. Die vielen GTI-Treffen rund um den Wörthersee spalten die Meinungen. Heuer blieben die Fans bisher aus. Das könnte sich aber vielleicht ändern.

👉 Erst vertrieben, jetzt vermisst: GTI-Fans am See

Bild der Woche: Harry Potter kommt aus Klagenfurt

© Schaarschmidt/kk

Seit Dezember 2021 verkörperte Markus Schöttl (links im Bild) Harry Potter im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. Nun gibt er den Zauberstab an Josef Ellers, ebenfalls aus Klagenfurt, weiter. Wann man sich den neuen Potter ansehen kann, gibt es hier.

👉 Harry Potter kommt wieder aus Klagenfurt [Plus]

KFC am Weg nach Klagenfurt

Mitten im Herzen der Klagenfurter Innenstadt siedelt sich nach jahrelangen Gerüchten die Fastfood-Kette "Kentucky Fried Chicken", kurz KFC, an. Nun steht auch fest, wo und wann genau die Kette ihren Anker wirft.

👉 Hier zieht KFC in Klagenfurt ein

Neuerungen im Hotel Jägerhof

Der Zufall brachte Dominik Rangger und seine Familie aus Tirol nach Krumpendorf. 2019 übernahm er das Hotel Jägerhof und modernisierte es. Jetzt eröffnete er die aktuellste Neuerung, die auch auswärtige Gäste anlocken soll.

👉 Neuerungen im Jägerhof [Plus]

Zitat der Woche

Der KAC hat ein neues Trainer-Gespann. Mit Kirk Furey und David Fischer stehen bekannte Gesichter hinter der Bande. General Manager Oliver Pilloni ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Was Furey und Fischer für den KAC bedeuten und was man von den Rotjacken in Zukunft erwarten kann, analysiert unser Sportchef Martin Quendler.

👉 Die große KAC-Analyse

Ostbucht wird zur Konzertbucht

Die Klagenfurter Ostbucht verwandelt sich dieser Tage in eine "Konzertbucht". Am Samstag schaut Roland Kaiser vorbei und am Sonntag gibt Melissa Naschenweng ihr einziges Kärnten-Konzert. Kommendes Wochenende stehen dann mit der "Starnacht" und Andreas Gabalier die großen Highlights an.

👉 Alle Infos und Tickets für die Konzerte in der Ostbucht