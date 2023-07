Am Freitagabend

Klagenfurter Bar erhielt Besuch vom Bergdoktor

Prominenter Besuch im "Teatro's Aperitivo" in Klagenfurt: "Bergdoktor" Hans Sigl war am Freitagabend im Lokal von Szene-Gastronom Gert Höferer zu Gast. Am kommenden Wochenende moderiert er die Starnacht.