Es sind Kulturgüter mit denen ich mich befasse, keine reinen Betriebe, die man nur ökonomisch betrachten kann. Deshalb müssen Medien auch anders behandelt werden als Seifensiedereien.“ Wenn Matthias Karmasin seinen Beruf erklärt, dann wird rasch klar, dass ihn nicht der in Österreich bekannte Nachname sondern Leidenschaft und Fleiß dorthin gebracht haben. Seit fast einem Vierteljahrhundert ist er Professor an der Alpen-Adria-Universität, zudem Gründungsdekan der heuer erst etablierten Fakultät für Sozialwissenschaften und als erster Kommunikationswissenschafter überhaupt wirkliches Mitglied an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.