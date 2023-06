Videodoku. Einst belebten sie die Vorsaison, dann waren sie ein Ärgernis für Anrainer und Polizei. Heuer sind die GTI-Fans ausgeblieben – und schon gibt es erste Stimmen, die ihr Fehlen beklagen.

Sie waren die umstrittensten Touristen des Landes: Die GTI- und Tuning-Fans, die jedes Frühjahr nach Kärnten kamen. In diesem Jahr kamen nur einzelne von ihnen – weil Politik, Anrainer und Touristiker deutlich machten, dass man diese Form des Tourismus nicht wolle. Doch bereits am Ende der Vorsaison gibt es Touristiker, die sich nach ihnen sehnen. Könnte es daher im Herbst zu einer Rückkehr des GTI-Treffen kommen? Und warum haben Harley-Fahrer in der öffentlichen Debatte eine andere Rolle? Wir haben für die Kleine Zeitung Videodoku nachgefragt.