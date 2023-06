Großer Erfolg für die Landesfeuerwehrschule Kärnten: Die Einrichtung hat den Staatspreises für Unternehmensqualität 2023 gewonnen. Als einer von sieben Finalisten, aus ursprünglich mehr als 30 Unternehmen, siegte die Schule n der Kategorie "Non-Profit-Organisationen".

"Dieser Triumph ist für uns eine Ehre. Das Team der Landesfeuerwehrschule ist mit Leidenschaft und Hingabe bei der Sache, um die Sicherheit und den Schutz der Menschen in Kärnten zu gewährleisten", sagt Landesrat und Feuerwehrreferent Daniel Fellner (SPÖ). Für Klaus Tschabuschnig, Leiter der Landesfeuerwehrschule, ist die Auszeichnung eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg: "Das bestärkt uns, diesen im Sinne aller Kärntner Feuerwehrkameradinnen und -kameraden weiterzuführen."

Kameradschaft spielt zentrale Rolle

Die Landesfeuerwehrschule, als unverzichtbare Bildungseinrichtung im Brand-, Gefahren- und Katastrophenschutz, setzt auf lebenslanges Lernen und vorausschauende Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens, so Fellner und Tschabuschnig. Besonders beeindruckend sei die außerordentliche Organisationskultur, die in der Landesfeuerwehrschule gepflegt wird, so die Jury in ihrer Begründung.

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und hochengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden gemeinsame Werte definiert und konsequent umgesetzt. "Die Landesfeuerwehrschule geht über die bloße technische Ausbildung der Teilnehmenden hinaus und verankert die gelebte Kultur der Zusammenarbeit im Kärntner Feuerwehrwesen. Kameradschaft spielt auch in der Schule eine zentrale Rolle."

"Triumphale Bestätigung"

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin zeigte sich stolz auf die hohe Auszeichnung: "Die Kärntner Feuerwehren leisten großartiges und die Herausforderungen werden immer größer. Ohne Ausbildung würde das alles nicht funktionieren. Umso mehr gilt es, am Ball zu bleiben und den Weg unserer Landesfeuerwehrschule konsequent fortzusetzen."

Dabei habe man sich gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchgesetzt. "Wir sehen es als triumphale Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Kärntner Feuerwehren in der Aus- und Fortbildung zu unterstützen und zu fördern. Der Erfolg beflügelt uns und wir werden den eingeschlagenen Weg unbeirrt weitergehen", meinte Fellner.