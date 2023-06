Eine Instagram-Story verrät: Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann weilt aktuell am Wörthersee, genauer gesagt im Viva Mayr Medical Health Resort in Maria Wörth. Die 41-Jährige, die eine steile Karriere hinlegt, will sich etwas richtig Gutes und Gesundes gönnen und hat sich schon kurz nach ihrer Ankunft in den Wörthersee verliebt. "Ich verstehe, warum die Kärntner so stolz auf ihn sind!", verrät Ullmann, die ihre Karriere beim Musiksender VIVA startete (der Sender hat seinen Betrieb vor mittlerweile fünf Jahren eingestellt).

Die Markenbotschafterin der Kosmetikserie Garnier, die auch als Schauspielerin immer wieder von sich reden macht, unter anderem spielte sie die (Doppel-)Hauptrolle Lotta/Alex in der Telenovela "Lotta in Love", bekommt ein maßgeschneidertes Programm mit Detox, Erholung und Sport. "Manchmal gebe ich meinem Körper und meinem Kopf zu wenig Pausen und das merke ich dann auch", verrät die Zweitplatzierte bei der 15. Staffel der RTL-Tanzshow "Let´s Dance". Das Programm unterstütze sie dabei. Schwer falle ihr nur, auf bestimmte österreichische Spezialitäten zu verzichten, beispielsweise auf einen leckeren Kaiserschmarrn.