Eine kleine, schwarze, tragbare Musikbox liegt am Boden. Laut genug aufgedreht, um einzelne Arbeiter beim Verlegen von Platten zu unterhalten. Aber auch so leise, dass wenige Schritte später nur noch ein Bagger zu hören ist, der einen Teil der Klagenfurter Ostbucht mit Holzschnitzel bedeckt. Die letzten Arbeiten laufen, damit die große Bühne für die "Starnacht am Wörthersee" einsatzbereit ist.