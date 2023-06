Seit inzwischen über 25 Jahren ist es die bunteste Veranstaltung in Kärnten: das World Bodypainting Festival. Es begann mit einem kleinen Fest, mit freundschaftlichem Wettbewerb unter Gleichgesinnten am Millstätter See und wuchs von Jahr zu Jahr. Irgendwann wurde Seeboden zu klein, es ging nach Pörtschach an den Wörthersee. Die Gemeinschaft wuchs, die Anzahl der Bewerbe sowie der Künstlerinnen und Künstler ebenfalls, inzwischen war es eine Weltmeisterschaft, größer wurde auch die Bühne und das musikalische Rahmenprogramm.