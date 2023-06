Am Montag gegen 19.15 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einem 29-jährigen in Klagenfurt wohnhaften Slowenen und seiner 27-jährigen Lebensgefährtin. Während die beiden gemeinsam in einer Straße in Klagenfurt am Wörthersee zu Fuß unterwegs waren, attackierte der Mann die Frau. "Im Zuge der Auseinandersetzung packte er seine Freundin am Hals und drückte sie gegen eine Steinmauer", heißt es im Bericht der Polizei. Anschließend stieß er sie zu Boden, wodurch sie unbestimmten Grades verletzt wurde.

Der 29-Jährige verließ danach den Tatort und konnte von der Polizei in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden werden. Er wurde zur Polizeiinspektion Annabichl gebracht, dort wurde gegen ihn ein Betretungsverbot für die die gemeinsame Wohnung und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen wurde.

Die 27-jährige Frau wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Mann wird angezeigt.