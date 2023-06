Streng genommen sind die drei Erstplatzierten der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Springreiten, die am vergangenen Wochenende auf der Anlage der Familie Stückler in St. Margarethen im Lavanttal über den Parcours ging, alles Kärntner. Jörg Domaingo, der sich mit seinen 69 Jahren im Sattel seiner Stute Lady D'elle KES erstmals in seiner Karriere die Goldmedaille umhängen durfte, gebürtiger Lavanttaler. Er lebt jetzt aber im niederösterreichischen Hetzmannsdorf und geht für Wien an den Start. Der Zweitplatzierte und damit Silbermedaillen-Gewinner Gerfried Puck ist im Görtschitztal aufgewachsen, mit Lebensgefährtin Kathrin Pflingstl und Sohn Tobias lebt der 50-Jährige in Salzburg und startet für Tirol. Lediglich Dieter Köfler, der mit seinem Schimmel Upgrade noch mit Bronze auf das Podest sprang, ist ein "waschechter" Kärntner. Auch die "Blecherne" blieb mit Valentina Ylenia Calabro (RC Dienstlhof) in Kärnten.

Starker Nachwuchs

Insgesamt holte das Bundesland Kärnten bei den diesjährigen Titelkämpfen sieben Medaillen: Anna Plautz (P & P St. Ruprecht) durfte in der Children-Klasse über Gold jubeln, Julia Hantke (RV Ranftlhof) landete mit Jumbo B auf Rang zwei. Beide werden in Kürze an den Nachwuchs-Europameisterschaften im italienischen Gorla Minore teilnehmen. Gold gab es auch durch Sarah Messner vom RC Dienstlhof in der Klasse der Junioren. Hannah Eggerer machte es ihrem Trainer Dieter Köfler nach und freute sich mit ihrem Montevideo 7 schlussendlich nach einem Sieg im zweiten Teilbewerb über 145 cm über die Bronzemedaille bei den Young-Rider. Eine strahlende Siegerin gab es auch in der Alterskategorie U25: Die Maria Saalerin Christina Joham holte mit ihrer selbst ausgebildeten Finesse JW Gold. Stark auch das Kärntner Team in der Mannschaftsmeisterschaft: Birgit Peintner, Jannik Domaingo, Calabro und Köfler verließen mit Silber den Parcours.