Ein "Schloss aus Stoff und Stangen" baut die Kärntner Band Matakustix in ihrer neuen Single "Zeltfest für 2" für die Angebetete. Wenn man den Begriff "Zeltfest" hört, denkt man im ersten Moment nicht gerade an Romantik. Das dachten sich auch Matthias Ortner und Josh. ("Expresso & Tschianti"), als sie gemeinsam das Lied schrieben. Sie trafen sich im Frühling 2023 zur Songwriting-Session in der "Villa LaLa" in Wien und es entstand ein Song, der romantischer und sommerlicher nicht sein könnte. "Ich schmeiß ein Zeltfest für uns zwei", erklingt es im Refrain, der nach guter alter Matakustix-Manier poppig, aber mit traditionellem Akkordeon, Gitarre und Trompete daherkommt.

Ortner, der jahrelang in seinem Studio alleine Songs fabrizierte, arbeitete im vergangenen halben Jahr mit diversen Künstlern und Songwritern zusammen. "Es macht einfach Spaß, gemeinsam an neuer Musik zu arbeiten und frische Ideen zu bekommen und nicht alleine im Keller zu sitzen."

So passierte es, dass im Frühling 2023 Matthias, Josh. und Daniel Volpe in einem Zimmer saßen, um an neuer Musik zu schreiben. Josh erzählte von einem Zirkusbesuch, Ortner warf die Idee mit einem Zelt ein und Volpe hatte die ersten Gitarrenklänge parat.

Brauchen wir den Luxusurlaub?

"Trotz lustiger Texten ist es mir immer auch wichtig, ernste Themen in den Lyrics mitschwingen zu lassen. Hier lautet das Thema: Weniger ist mehr", erzählt der Kärntner. "Brauchen wir den teuren Luxusurlaub oder reicht es oft auch einfach, mit einem lieben Menschen an einem schönen Ort zu sein?“ Am Ende des Tages stand das Trio mit einem sommerlichen Austropop-Song da, der durch Ortners raue Stimme zum Mitsingen und Mittanzen verleitet.

Wer von der Kärntner Band nicht genug bekommen kann, sollte sich noch Karten für die Matakustix Show sichern, die am 30. Juni auf der Starnacht-Bühne in der Klagenfurter Ostbucht stattfindet. Das Open-Air mit viele Stargästen wie Semino Rossi ist übrigens das einzige Matakustix-Konzert 2023 in Kärnten.