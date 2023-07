Es war Liebe auf den ersten Blick! Claudia Rossin und Dietmar Lumassegger trafen sich vor 1,5 Jahren am Parkplatz des Klagenfurter Minimundus und es war um die beiden geschehen. In diesem Tempo ging es bei der Techelsbergerin und dem gebürtigen Vorarlberger auch weiter. "Schon kurz nach dem Kennenlernen sind wir zusammengezogen", erzählen die beiden 50-Jährigen, die mittlerweile in Klagenfurt zu Hause sind. "Und unsere Liebe ist von Tag zu Tag gewachsen."

Und irgendwann war auch klar: "Wir heiraten!" Ausgefallen war auch der Heiratsantrag: Dietmar Lumassegger klebte ein Plakat auf ihr Auto, auf dem die Frage der Frage stand. Einen Strauß Rosen gab es dazu.

Am 11. März 2023 war es dann so weit: Am Standesamt in Preitenegg gaben sie sich das Ja-Wort - nur die zwei, wohlgemerkt. Als Standesbeamter fungierte Thomas Seelaus, seines Zeichens Bürgermeister von Preitenegg und ein langjähriger Freund des Bräutigams. Danach ließen die beiden Frischvermählten, die am liebsten gemeinsam die Natur genießen, viele bunte Luftballons in den Himmel steigen und verbrachten einige schöne Tage in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Die eigentliche Hochzeitsreise wird noch nachgeholt: "Wir wollen noch für ein paar Tage in den Süden, ans Meer!"