Sonntagmittag startete ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg (Steiermark) mit seinem Gleitschirm auf der "Micklwiese" in Oberkreuth, Gemeinde Ebenthal, zu einem Übungsflug. Durch einen Fehler verlor der Steirer die Kontrolle über den Schirm, dieser geriet in einen Spiralflug.

Der 62-Jährige zog den Rettungsschirm und stürzte in einen Wald, wo er sich in einem Baum in circa vier Metern Höhe verfing. Der Verunfallte konnte mittels Handy selbst einen Notruf absetzen. "Aufgrund der unklaren Lage des abgestürzten Paragleiters wurden der Polizeihubschrauber, die Bergrettung sowie die Alpine Einsatzgruppe der Polizei verständigt", heißt es Sonntagabend vonseiten der Landespolizeidirektion. Von der Besatzung des Hubschraubers konnte der Steirer schließlich ausfindig gemacht werden. Er wurde unverletzt vom Baum geholt.