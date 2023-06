Samstagvormittag wurde eine Mopedlenkerin von einem Pkw angefahren. Danach flüchtete der Lenker, ohne anzuhalten, an der am Boden liegenden Frau vorbei. Gegen 10.30 Uhr lenkte die 45-jährige Klagenfurterin ihr Moped im Stadtgebiet von Klagenfurt auf der Annabichler Straße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Arnoldstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden schwarzen Pkw, gelenkt von einem bisher unbekannten Mann.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Mopedlenkerin und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der PKW-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, an der am Boden liegenden Frau vorbei und beging Fahrerflucht. Eine Passantin leistete der Frau Erste Hilfe.

Unfall in Velden

Nur 30 Minuten später gegen elf Uhr kam es auch in Velden zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 31-Jährige aus dem Bezirk Villach/Land war mit ihrem Rennrad auf der B83 im Ortsgebiet von Velden am Wörther See unterwegs. Auf Höhe Am Corso fuhr sie aus bisher unbekannter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Pkw, gelenkt von einer 38-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach/Land, auf und stürzte.

Die Radfahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.