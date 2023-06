Die Politik in der Landeshauptstadt Klagenfurt hat turbulente Tage hinter sich. Am 20. Juni wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Journalisten Franz Miklautz ermittelt. Grund: Aus dem Rathaus wurden Daten abgesaugt, zwei Beschuldigte werden des Missbrauchs des Amtsgeheimnisses verdächtigt, Miklautz wegen Tatbeitrags zur Weitergabe von Amtsgeheimnissen. Unter anderem ging es um Informationen zu Gehalt und Überstundenverrechnung von Magistratsdirektor Peter Jost. Die Ermittlungen gegen Miklautz wurden in der Zwischenzeit eingestellt.