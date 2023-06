"Es ist die moralische Aufgabe von Christian Scheider sich zu fragen, ob er seinem Amt gewachsen ist.“ Mit diesen Worten beendete Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) am Freitag die Koalition mit dem Team Kärnten von Bürgermeister Scheider.

Auslöser für diesen Schritt sei die Causa Miklautz gewesen. „Statt das, durch die von Scheider freihändig vorgenommene Verlängerung von Magistratsdirektor Peter Jost, zu Bruch gegangene Vertrauen wieder zu kitten, entschied sich der Bürgermeister dazu, im Namen der Stadt Klagenfurt einen Journalisten anzuzeigen, der einfach nur seinen Job erledigt hat", so Liesnig am Freitag.

Scheider lädt zum Pressetermin

Kurz nach der Aufkündigung der Zusammenarbeit flatterte den Medien am Freitagabend eine Einladung für einen Pressetermin ins Haus. Scheider werde zur "aktuellen politischen Situation" Stellung beziehen. Was das genau heißt, das bleibt vorerst unbeantwortet. Neben der SPÖ fordern auch die Grünen und die Neos den Rücktritt des Bürgermeisters. Ob es am Samstag dazu kommt, oder ob es eine Kampfansage an die SPÖ und die restlichen Parteien gibt, bleibt abzuwarten.

Die Stellungnahme Scheiders wird für 10.30 Uhr erwartet. Die Kleine Zeitung wird selbstverständlich berichten.