Eine Frage wurde meinen Kolleginnen und mir diese Woche besonders häufig gestellt: "Haben Sie noch Ihr Handy?" Dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt einem Klagenfurter Journalisten alle Geräte abknöpfte, sorgte bei Medien und Politik für einen lauten Aufschrei. Mittlerweile haben sich die Wogen – ein wenig – geglättet. Auserzählt ist diese Geschichte aber noch lange nicht. Für Unruhe sorgt auch der geplante Umbau des Heiligengeistplatzes. Wie ein Hund in Pension gehen kann, wo Sie mit Ihrem Helikopter landen dürfen und Neues aus dem Hause Pocher finden Sie ebenfalls in diesem Memo – vorausgesetzt, niemand nimmt Ihnen in diesem Moment Ihre technischen Geräte ab.