Keinen guten Start hatte das Klagenfurter Volxhaus in diesem Jahr. Ende Jänner bekam der gemeinnützige Verein die Hiobsbotschaft: Sein Vermieter, die KPÖ Kärnten, kündigte nach acht Jahren den Nutzungsvertrag für die Immobilie am Südbahngürtel 23 in Klagenfurt. Anstelle des Vereins soll ein slowenischer Kulturverband einziehen. Dieser will das Kultzentrum zu einem Theater umbauen. Nach dem ersten Schock begann die Suche nach einer neuen Heimstätte. Ein schwieriges Unterfangen. "Viele wussten, dass wir händeringend nach einer neuen Bleibe suchen, und gingen mit den Mieten nach oben", erklärt Alexander Webernig, er gehört dem Kernteam von insgesamt zehn Ehrenamtlichen an.