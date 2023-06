"Die Tiere und unser Zuhause in Ferlach sind meine Kraftquelle", sagt Vanessa Herzog, die gestern in der Früh gespannt auf Alpaka Nummer fünf gewartet hat. Dina (benannt nach der britischen Sprinterin Dina Asher-Smith) ist das neueste Mitglied im Hause Herzog und die Tochter von Maya. Und der süße Nachwuchs hat natürlich alle in ihren Bann gezogen. Im Augenblick weilt die 27-jährige Eisschnelllaufqueen in Kärnten - Grundlagentraining steht an der Tagesordnung - ehe es in zwei Wochen mit ihrem Team Novus nach Inzell aufs Sommereis geht. Im August ist ein dreiwöchiges Trainingslager in Holland eingeplant.